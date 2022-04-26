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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 14:40

Депутат Гаврилов назвал варварством обстрелы ВСУ Белгородской области

Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела ВСУ села Головчино. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Парламентарий подчеркнул, что граница России должна быть надёжно защищена, и предложил создать в регионе "буферную зону", которая будет обеспечивать безопасность гражданских.

Продолжающиеся обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ призваны посеять панику среди населения приграничных территорий, что является варварством со стороны Киева. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов.

"Обстрелы Белгородской области со стороны Украины стали регулярными. Их предназначение — посеять панику и побудить население покинуть приграничную территорию. Это варварская позиция украинских властей. Целенаправленно уничтожаются жилые дома", — отметил он.

Гаврилов подчеркнул, что граница России должна быть надёжно защищена, и предложил создать в регионе "буферную зону", которая будет обеспечивать безопасность мирного населения. По словам депутата, расследованием инцидентов уже занимается Следственный комитет РФ. Он добавил, что все причастные к обстрелу вскоре будут выявлены.

Почти сто домов пострадало при обстреле ВСУ села Головчино Белгородской области
Почти сто домов пострадало при обстреле ВСУ села Головчино Белгородской области

Ранее глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ посёлка Журавлёвка. Есть раненые, жилые дома получили повреждения. Как рассказал губернатор региона, в связи со случившимся ему пришлось экстренно отменить командировку.

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Григорий Воронцов
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