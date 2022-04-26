Депутат Гаврилов назвал варварством обстрелы ВСУ Белгородской области

Парламентарий подчеркнул, что граница России должна быть надёжно защищена, и предложил создать в регионе "буферную зону", которая будет обеспечивать безопасность гражданских.

Продолжающиеся обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ призваны посеять панику среди населения приграничных территорий, что является варварством со стороны Киева. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов.

"Обстрелы Белгородской области со стороны Украины стали регулярными. Их предназначение — посеять панику и побудить население покинуть приграничную территорию. Это варварская позиция украинских властей. Целенаправленно уничтожаются жилые дома", — отметил он.

Гаврилов подчеркнул, что граница России должна быть надёжно защищена, и предложил создать в регионе "буферную зону", которая будет обеспечивать безопасность мирного населения. По словам депутата, расследованием инцидентов уже занимается Следственный комитет РФ. Он добавил, что все причастные к обстрелу вскоре будут выявлены.