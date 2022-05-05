Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в ЛНР российскими танками Т-72Б3
Подразделения ВС РФ бьют по огневым точкам противника, с которых ведутся обстрелы из автоматического стрелкового вооружения.
ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в Луганской Народной Республике с танков Т-72Б3. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков подразделений Вооружённых сил России по уничтожению огневых точек укрепрайона ВСУ.
"Танковые подразделения ВС РФ уничтожают огневые точки противника, с которых ведётся огонь с автоматического стрелкового вооружения, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов. Также танковые экипажи ведут огонь на разрушение укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов", — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также сообщили о том, что танки Т-72Б3 с огневых рубежей подавляют наиболее укреплённые участки укрепрайонов ВСУ и националистических формирований, а также технику и живую силу противника. Кроме того, осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперёд и дают им возможность закрепиться на новых рубежах.
Ранее в Минобороны заявили, что российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска. Кроме того, у населённого пункта Петровское в ЛНР сбиты две ракеты "Точка-У", а в районе Донецкого уничтожен реактивный снаряд "Смерч". Также за сутки было сбито десять беспилотников.
Минобороны РФ