Политолог Кошкин объяснил, кто приказал офису Зеленского анонсировать контрнаступление ВСУ

По словам собеседника Лайфа, Арестович и раньше славился "помпезными, необдуманными и необоснованными" высказываниями.

Нет оснований воспринимать серьёзно слова советника украинского президента Владимира Зеленского о якобы планируемом в июле контрнаступлении ВСУ. Алексей Арестович и раньше был щедр на нелепые высказывания, далёкие от реальности. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Во-первых, надо найти силы. Во-вторых, эти силы надо соответствующим образом вооружить, обучить и что-то предпринять. Ничего для этого нет. Одни только подобного рода заявления. Наверное, это сопряжено с тем, что подобного рода заявления нужны где-то за океаном или же где-то в соседних государствах. Вот Арестович и работает на этот заказ", — объяснил аналитик.

По словам собеседника Лайфа, Арестович и раньше славился "помпезными, необдуманными и необоснованными" высказываниями. Украинский политик не раз говорил о неких победах ВСУ в столкновениях с российскими военными, при этом не приводил доказательств. Поэтому и сейчас нет смысла слишком серьёзно воспринимать его заверения.