ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 14:46
5909

Политолог Кошкин объяснил, кто приказал офису Зеленского анонсировать контрнаступление ВСУ

По словам собеседника Лайфа, Арестович и раньше славился "помпезными, необдуманными и необоснованными" высказываниями.

Нет оснований воспринимать серьёзно слова советника украинского президента Владимира Зеленского о якобы планируемом в июле контрнаступлении ВСУ. Алексей Арестович и раньше был щедр на нелепые высказывания, далёкие от реальности. Об этом Лайфу рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Во-первых, надо найти силы. Во-вторых, эти силы надо соответствующим образом вооружить, обучить и что-то предпринять. Ничего для этого нет. Одни только подобного рода заявления. Наверное, это сопряжено с тем, что подобного рода заявления нужны где-то за океаном или же где-то в соседних государствах. Вот Арестович и работает на этот заказ", объяснил аналитик.

По словам собеседника Лайфа, Арестович и раньше славился "помпезными, необдуманными и необоснованными" высказываниями. Украинский политик не раз говорил о неких победах ВСУ в столкновениях с российскими военными, при этом не приводил доказательств. Поэтому и сейчас нет смысла слишком серьёзно воспринимать его заверения.

Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье "по щелчку пальцев"
Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье "по щелчку пальцев"

Напомним, советник лидера Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в начале июля 2022 года. Он уточнил, что это станет возможным, как только Киев получит значительное количество западного оружия для своих бойцов, которого хватит на несколько специально обученных военных бригад.

BannerImage

TACC/ZUMA

Юлия Архипова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar