ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 11:30

Песков пообещал раскрыть данные об организаторах провокации в Буче

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент есть достаточно детальные факты, доказывающие, что кадры из украинского города были инсценированы.

Провокация, устроенная в Буче, детально обсуждалась. Информация о том, кем были срежиссированы появившиеся в Сети видео, будет опубликована своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой", — подчеркнул представитель Кремля во время беседы с журналистами.

Путин: Россия знает, кем и как была исполнена провокация в Буче
Путин: Россия знает, кем и как была исполнена провокация в Буче

Ранее Минобороны РФ уличило ВСУ в планах повторить в Лисичанске провокацию в Буче. По данным ведомства, фейки со стороны киевских властей о якобы бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.

BannerImage

Агентство "Москва"

Александра Васильева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar