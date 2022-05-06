Песков пообещал раскрыть данные об организаторах провокации в Буче

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент есть достаточно детальные факты, доказывающие, что кадры из украинского города были инсценированы.

Провокация, устроенная в Буче, детально обсуждалась. Информация о том, кем были срежиссированы появившиеся в Сети видео, будет опубликована своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой", — подчеркнул представитель Кремля во время беседы с журналистами.