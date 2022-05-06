Советник Пушилина заявил об отсутствии задачи освободить всю территорию ДНР к 9 Мая

Он подчеркнул, что нет смысла рисковать солдатами и мирным населением, чтобы изменить ход проведения боевых действий.

Операцию по освобождению ДНР не будут ускорять, чтобы успеть к 9 Мая. Спешка может привести к ненужным жертвам как среди военных республики, так и среди мирного населения. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" советник главы Правительства ДНР Ян Гагин.

"Я полагаю, что к 9 Мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что как и со случаем штурма в "Азовстали", так же и с освобождением каких-то других населённых пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов и ценить жизни мирного населения", — подчеркнул он.

Гагин напомнил, что противник продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита. Поэтому каждый бой сравним с хирургической операцией. Нужно быть уверенным, что при нанесении ударов не пострадают мирные граждане. "И опять же нельзя жертвовать своей пехотой", — добавил он.