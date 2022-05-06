С "Азовстали" вышла вторая группа мирных граждан

Общее число эвакуированных с предприятия за вечер гражданских, таким образом, составило 25 человек. Среди них пять детей.

Ещё 13 мирных граждан, включая одного ребёнка, покинули территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Их вывезли на автобусе, передаёт корреспондент РИА "Новости".

Это уже вторая группа, покинувшая предприятие за вечер. Общее число эвакуированных с "Азовстали" гражданских, таким образом, составило 25 человек. Среди них пять детей. Во втором автобусе со своими хозяевами находились две собаки. Людей везут в посёлок Безыменное, где расположен временный лагерь для эвакуированных.