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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 17:17
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С "Азовстали" вышла вторая группа мирных граждан

Общее число эвакуированных с предприятия за вечер гражданских, таким образом, составило 25 человек. Среди них пять детей.

Ещё 13 мирных граждан, включая одного ребёнка, покинули территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Их вывезли на автобусе, передаёт корреспондент РИА "Новости".

Это уже вторая группа, покинувшая предприятие за вечер. Общее число эвакуированных с "Азовстали" гражданских, таким образом, составило 25 человек. Среди них пять детей. Во втором автобусе со своими хозяевами находились две собаки. Людей везут в посёлок Безыменное, где расположен временный лагерь для эвакуированных.

Автобус с мирными жителями выехал с "Азовстали"
Автобус с мирными жителями выехал с "Азовстали"

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что с "Азовстали" и прилегающих территорий было эвакуировано более 500 человек. Вывезти гражданских удалось в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Андрей Бражников
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