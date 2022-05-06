Автобус с мирными жителями выехал с "Азовстали"

С металлургического комбината удалось вывезти двенадцать человек, которых удерживали боевики нацбатальона "Азов". Среди эвакуированных четверо детей.

С территории завода "Азовсталь" на Украине выехал автобус с мирными жителями. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, транспорт с эвакуированными людьми, которых боевики нацбатальона "Азов" удерживали на территории металлургического комбината, выехал через проходную. Уточняется, что удалось вывезти 12 мирных жителей, среди которых четверо детей.