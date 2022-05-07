Слуцкий: Фирменный приём США — обвинять других в том, в чём сами погрязли с головой

Так он прокомментировал слова США Энтони Блинкена о попытках РФ "исказить" историю, напомнив, что Вашингтон планомерно пытается снизить решающую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о попытках России "исказить" историю Победы, назвав это фирменным приёмом Вашингтона. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Фирменный приём Вашингтона — обвинения других в том, в чём сами погрязли с головой. <...> США остаются во главе империи лжи", — сказал он.

Слуцкий отметил, что Соединённые Штаты планомерно пытались снизить решающую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии. По его словам, американская делегация в ООН совместно с украинской постоянно голосовали против резолюции с осуждением героизации нацизма, уточнив, что при этом "фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе".

"Россия всегда стояла и будет стоять на страже исторической правды. Именно мы — наследники победителей фашизма. Именно мы боремся с проявлениями неонацизма в сегодняшние дни", — заключил депутат.