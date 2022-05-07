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Опубликовано 7 мая 2022, 20:03

Слуцкий: Фирменный приём США — обвинять других в том, в чём сами погрязли с головой

Так он прокомментировал слова США Энтони Блинкена о попытках РФ "исказить" историю, напомнив, что Вашингтон планомерно пытается снизить решающую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о попытках России "исказить" историю Победы, назвав это фирменным приёмом Вашингтона. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Фирменный приём Вашингтона — обвинения других в том, в чём сами погрязли с головой. <...> США остаются во главе империи лжи", — сказал он.

Слуцкий отметил, что Соединённые Штаты планомерно пытались снизить решающую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии. По его словам, американская делегация в ООН совместно с украинской постоянно голосовали против резолюции с осуждением героизации нацизма, уточнив, что при этом "фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе".

"Россия всегда стояла и будет стоять на страже исторической правды. Именно мы — наследники победителей фашизма. Именно мы боремся с проявлениями неонацизма в сегодняшние дни", — заключил депутат.

Слуцкий навестил участников "Операции Z" в военном госпитале имени Мандрыка
Слуцкий навестил участников "Операции Z" в военном госпитале имени Мандрыка

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам Блинкена, Россия пытается "исказить" историю Победы. Глава Госдепа также не счёл важным вспомнить многомиллионные потери, которые народ СССР понёс в борьбе с фашизмом, и решил не упоминать факт освобождения Европы Красной армией.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Григорий Воронцов
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