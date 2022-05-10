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Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 05:28
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Мирошник заявил о необходимости освободить всю территорию ЛНР

Он подчеркнул, что главная задача военнослужащих республики заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всех своих населённых пунктов.

Военнослужащие Луганской Народной Республики и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности государства, допустил посол ЛНР Родион Мирошник в беседе с РИА "Новости".

"Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики", — сказал Мирошник.

Однако он подчеркнул, что изначально нужно освобождать те населённые пункты, которые относятся к ЛНР согласно её конституции.

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А накануне в Луганской Народной Республике подтвердили полное освобождение Попасной от националистов. Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.

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Telegram / Народная милиция ЛНР

Оксана Попова
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