Мирошник заявил о необходимости освободить всю территорию ЛНР

Он подчеркнул, что главная задача военнослужащих республики заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всех своих населённых пунктов.

Военнослужащие Луганской Народной Республики и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности государства, допустил посол ЛНР Родион Мирошник в беседе с РИА "Новости".

"Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики", — сказал Мирошник.

Однако он подчеркнул, что изначально нужно освобождать те населённые пункты, которые относятся к ЛНР согласно её конституции.