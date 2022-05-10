The American Conservative: Активная роль в конфликте на Украине не спасёт США от раскола
Колумнист издания усомнился в способности президента Джо Байдена решить внутренние проблемы страны вместо стремления влезать в дела Незалежной.
США не смогут вернуть свою репутацию, предотвратить раскол и восстановить мировое лидерство благодаря активному участию в конфликте на Украине. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.
"Вашингтон проводит бесчисленные вооружённые конфликты, которые обычно именуются крестовыми походами во имя свободы, даже если в их основе явные или скрытые имперские амбиции", — уточнил он в статье.
Журналист уверен, что Вашингтону следует заняться решением собственных проблем, которые раскалывают общество. Вопросы миграции, преступности, школьные программы, законодательное регулирование владения оружием, климатический кризис — то, на что американским властям стоит обратить внимание, подчеркнул Басевич. При этом он раскритиковал в публикации лидера США Джо Байдена за неспособность взять на себя ответственность за эти вопросы и назвал президента "скучным, неэффективным и склонным к оплошностям".
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, которым предусмотрена поставка вооружения Украине по ленд-лизу. Закон предусматривает, что у американского лидера будут широкие полномочия для заключения с Правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества.
Getty Images / Mark Wilson