The American Conservative: Активная роль в конфликте на Украине не спасёт США от раскола

Колумнист издания усомнился в способности президента Джо Байдена решить внутренние проблемы страны вместо стремления влезать в дела Незалежной.

США не смогут вернуть свою репутацию, предотвратить раскол и восстановить мировое лидерство благодаря активному участию в конфликте на Украине. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.

"Вашингтон проводит бесчисленные вооружённые конфликты, которые обычно именуются крестовыми походами во имя свободы, даже если в их основе явные или скрытые имперские амбиции", — уточнил он в статье.

Журналист уверен, что Вашингтону следует заняться решением собственных проблем, которые раскалывают общество. Вопросы миграции, преступности, школьные программы, законодательное регулирование владения оружием, климатический кризис — то, на что американским властям стоит обратить внимание, подчеркнул Басевич. При этом он раскритиковал в публикации лидера США Джо Байдена за неспособность взять на себя ответственность за эти вопросы и назвал президента "скучным, неэффективным и склонным к оплошностям".