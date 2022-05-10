Итальянский политолог назвал два сценария окончания "Операции Z" на Украине

Он считает реальными действующими лицами США и Россию, которым нужно либо прийти к временному перемирию, либо заключить договор для восстановления территориального баланса.

Даже когда "Операция Z" на Украине завершится, противостояние между Америкой и Россией может продолжиться, считает итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. По его оценке, реальное завершение конфликта возможно только в случае подписания соглашения между Москвой и Вашингтоном.

"Сценарии будут зависеть от военного исхода текущего столкновения. Однако, анализируя текущее состояние ситуации и принимая во внимание, что реальными действующими лицами являются США и РФ, можно предположить несколько сценариев. Первый — патовая ситуация, характеризующаяся фактическим перемирием, но обречённая на продолжение с течением времени. Второй — соглашение между данными сторонами, направленное на восстановление нового регионального баланса, характеризующегося территориальным перераспределением", — пояснил Грациани в беседе с Ura.ru.

По словам политолога, НАТО выгодно разделить Незалежную на несколько частей и распределить между членами Североатлантического альянса, но такая перспектива чревата войной в Восточной Европе.