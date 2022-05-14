5 жутких историй о народной медицине времён СССР, по которой никто не скучает
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Помните очень популярные в СССР способы лечения, которые были в ходу у наших мам и бабушек? Какие они были странные, но всё равно ими пользовались. Вот 5 самых страшных советских народных "мудростей".
Обложка © ТАСС / Роберт Нетелев
Если вы думаете, что подышать паром над кастрюлей с отварным картофелем — самое неприятное, что могло быть в детстве, сейчас убедитесь в обратном. О некоторых из этих народных рецептов времён Советского Союза даже читать страшно, не то что на себе пробовать.
Алоэ от мозолей
В СССР некоторые считали, что от мозоли можно избавиться, приложив алоэ. Листочек вроде как должен был размягчить кожу, и тогда ороговевший слой можно было бы удалить. Фото © Freepik
Ольга с ужасом вспоминает, как однажды родители попытались избавить её от мозоли на пальце народным методом. В то время девочка занималась танцами и сильно натёрла палец на ноге. Однако вместо того, чтобы обратиться к специалисту, Оле приложили к мозоли алоэ.
"Бабушка отрезала часть листочка, приложила к пальцу, заклеила пластырем и перевязала бинтиком", — вспоминает женщина, однако должного эффекта народная "мудрость" не принесла и мозоль, как было задумано, не размягчила. — "Вместо этого она сначала пожелтела, а потом стала чернеть и превратилась в огромную бородавку, которую выводили уже в поликлинике".
Печёный лук как средство от гнойников
Было в Советском Союзе такое поверье, что лечить гнойники можно с помощью печёного лука. Ирина поделилась, что столкнулась с сильным фурункулёзом в подростковом возрасте. Тогда родные попытались противостоять заболеванию способом, который узнали от двоюродной бабки. Репчатый лук нужно было разрезать пополам, запечь, а потом приложить к гнойнику. Ужасно противно всем участникам процесса стало ещё на этапе, когда лук в печи завонял на всю квартиру. Конечно, в борьбе с фурункулами растение никак не помогло. И ощущения от его использования были не самые приятные: "Казалось, будто по мне ползают склизкие смердящие улитки".
Сок редьки с сахаром от кашля и уринотерапия от прыщей
В советские времена соком редьки с сахаром лечили кашель. Фото © Freepik
Марии "посчастливилось" на себе испытать, пожалуй, одни из самых неприятных рецептов советского самолечения. Например, её мать при кашле давала дочери пить сок редьки с сахаром и делала липкий компресс из мёда и муки при пневмонии. Но самое противное, через что могла пройти в юности Маша, — это уринотерапия для избавления от прыщей.
"Мама собирала газетные вырезки с письмами, как компрессы из мочи спасали людей чуть ли не от онкологии. <...> К счастью, от меня отстали. Практиковала ли мама это на себе, не знаю и знать не хочу!" — пояснила Мария, добавив, что лучше ходить с прыщами, чем пользоваться такими компрессами.
Облепиховое масло как средство от всех напастей
Не только уринотерапию во времена СССР считали панацеей, но и применение облепихового масла. Так, Евгений поделился детскими воспоминаниями про то, как лечился от насморка. Маленькому Жене вставляли в нос вату, пропитанную маслом. Вынимать её нельзя было минимум час. Мужчина вспоминает, что в таком виде бродил по дому словно "глупый, пахнущий облепихой мамонт с ватными бивнями".
Чесночная клизма от глистов
Клизму от глистов в Союзе делали так: чеснок нужно было растолочь, смешать с молоком и водой. Фото © Freepik
Многие в детстве сталкивались с глистами. Саше тоже не удалось избежать этой встречи, вот только лечили её от паразитов народным методом: клизмой из измельчённого чеснока, воды и молока.
"Это было стыдно, больно и противно", — поделилась воспоминаниями Александра в беседе с изданием "Газета.ru".