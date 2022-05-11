Британия заключила со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Сегодня аналогичную декларацию премьер страны Джонсон намерен подписать также с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время рабочего визита заключил со своей коллегой из Швеции Магдаленой Андерссон соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Документ предполагает кардинальные изменения в сотрудничестве стран, в частности увеличение обмена развединформацией, проведение совместных учений, а также усиление взаимодействия в переброске арсенала и техники.

"Что касается вопроса безопасности Швеции, то здесь идут разные обсуждения. Я бы не хотел в это вмешиваться, потому что это дело Швеции относительно их будущего с НАТО. В случае бедствия или нападения Великобритания придёт на помощь Швеции с тем, что она запросит", — сказал Джонсон в ходе совместной пресс-конференции.

Как сообщили в пресс-службе британского премьера, далее Джонсон намерен отправиться в Финляндию для подписания аналогичной декларации с президентом страны Саули Ниинистё.