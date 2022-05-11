Соловьёв потребовал от властей Свердловской области прояснить позицию по "Операции Z"
В конце апреля журналист жёстко отреагировал на совет губернатора региона Евгения Куйвашева следить за языком. И сегодня тема Среднего Урала была упомянута им снова.
Телеведущий Владимир Соловьёв призвал руководство Свердловской области озвучить позицию по специальной военной операции на Украине. Требование он высказал в эфире канала "Соловьёв Live".
"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ. Тем более сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы. Не стесняйтесь заявить свою позицию", — обратился телеведущий к властям в эфире "Соловьёв Live".
В конце апреля журналист жёстко отреагировал на совет губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева следить за языком. Слова главы региона относились к более раннему заявлению Соловьёва о том, что Екатеринбург — это "центр мерзотной либероты".
ТАСС / Станислав Красильников