Соловьёв потребовал от властей Свердловской области прояснить позицию по "Операции Z"

В конце апреля журналист жёстко отреагировал на совет губернатора региона Евгения Куйвашева следить за языком. И сегодня тема Среднего Урала была упомянута им снова.

"Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ. Тем более сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы. Не стесняйтесь заявить свою позицию", — обратился телеведущий к властям в эфире "Соловьёв Live".