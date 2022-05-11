Посол Украины Мельник отчитал ФРГ за нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву

Дипломат указал, что обещанные несколько недель назад зенитные самоходные установки Gepard до сих пор не доставлены, как и боеприпасы.

Украинский посол в Германии снова нелестно высказался в адрес немецких властей. На этот раз Андрей Мельник подверг Берлин критике из-за неготовности действовать быстро в вопросе поставок вооружения Киеву.

"Несмотря на обещанную [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем смену эпохи, [правительственная] коалиция не создаёт впечатление, что действительно готова быстро перейти к действиям. Обещанные несколько недель назад (зенитные самоходные установки. — Прим. ред.) Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны", — сказал он в интервью французской газете Echos.

При этом Мельник назвал слабым аргумент о том, что украинские войска якобы не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения (боевые танки Leopard или боевые машины пехоты Marder). Он также указал, что за три недели, необходимые для поставки, было бы достаточно времени для подготовки солдат Незалежной. "Эта нерешительность очень расстраивает", — добавил дипломат.

По его словам, поставка вооружения Украине не делает Германию воюющей стороной, пока та не направит войска. Однако он выразил уверенность, что ФРГ этого и не сделает. Посол также призвал политический класс в Берлине прекратить поддерживать этот страх среди населения. Мельник отметил, что, напротив, каждый день ожидания оружия стоит Незалежной жизней.