Лариса Долина и Дмитрий Дюжев возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке

Певица отметила, что испытывает некоторый трепет и непомерную гордость за народ Донбасса, который продолжает бороться за свою свободу.

Дмитрий Дюжев и Лариса Долина возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке. Видео © VK / ДОНЕЦК-Online

Российский актёр театра и кино Дмитрий Дюжев вместе с эстрадной певицей Ларисой Долиной возложил цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке. Кадры из республики с участием приехавших звёзд расходятся по всем соцсетям.

При этом Долина рассказала, что испытывает некоторый трепет и непомерную гордость за народ Донбасса, который продолжает бороться за свою страну и свободу.

"[Испытываю] гордость за народ, который здесь живёт, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своём, стоит за свою страну и за свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида", — сказала певица в беседе с RT.

Лариса Долина рассказала, что гордится народом Донбасса. Видео © Telegram / RT

Она также назвала свободолюбивыми народы России и Донбасса, которые ни в каком виде не приемлют диктат, нацизм и фашизм. При этом артистка обратила внимание на то, что сейчас творится в мире, как люди хотят переписать историю, однако заверила, что это сделать не получится.