Лариса Долина и Дмитрий Дюжев возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке
Певица отметила, что испытывает некоторый трепет и непомерную гордость за народ Донбасса, который продолжает бороться за свою свободу.
Дмитрий Дюжев и Лариса Долина возложили цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке. Видео © VK / ДОНЕЦК-Online
Российский актёр театра и кино Дмитрий Дюжев вместе с эстрадной певицей Ларисой Долиной возложил цветы к памятнику Жертвам фашизма в Донецке. Кадры из республики с участием приехавших звёзд расходятся по всем соцсетям.
При этом Долина рассказала, что испытывает некоторый трепет и непомерную гордость за народ Донбасса, который продолжает бороться за свою страну и свободу.
"[Испытываю] гордость за народ, который здесь живёт, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своём, стоит за свою страну и за свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида", — сказала певица в беседе с RT.
Лариса Долина рассказала, что гордится народом Донбасса. Видео © Telegram / RT
Она также назвала свободолюбивыми народы России и Донбасса, которые ни в каком виде не приемлют диктат, нацизм и фашизм. При этом артистка обратила внимание на то, что сейчас творится в мире, как люди хотят переписать историю, однако заверила, что это сделать не получится.
А ранее Лайф писал, что Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников "Операции Z". Артист рассказал, что надеется отвлечь их своей музыкой от тяжёлых будней, а также навестить в госпиталях раненых детей.
VK / ДОНЕЦК-Online