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Опубликовано 11 мая 2022, 16:08

На освобождённых территориях ЛНР улицам возвращают прежние названия

Теперь здесь вновь появится ул. Ленина, которая последние восемь лет именовалась ул. Мира.

В ЛНР улицам возвращают исторические названия. Видео © LIFE

Наименования улиц в освобождённых городах и сёлах ЛНР меняются на те, которые были до 2014 года. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он назвал данный процесс восстановлением исторической справедливости.

"В Старобельске и Трёхизбенке с соответствующей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру — ул. Ленина", — уточнил руководитель ЛНР.

На публикуемых кадрах видно, что местные жители с энтузиазмом подключились к работе и помогают администрации крепить новые таблички на домах. За последние восемь лет украинские наименования так и не прижились в городе.

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Ранее сообщалось, что власти освобождённого Мариуполя собираются вернуть площадям и улицам исторические названия. Они добавили, что 11 горожан стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и заслуживают, чтобы их имена увековечили.

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Татьяна Миссуми
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