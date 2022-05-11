Пентагон указал Зеленскому на важность контроля за судьбой поставляемого Киеву оружия
Американский министр назвал подотчётность важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей "на земле" для отслеживания ситуации.
Должностные лица американской администрации обратили внимание президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на важность обеспечения контроля за судьбой передаваемых Киеву вооружений. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
"Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны [Украины Алексеем] Резниковым в Киеве примерно две недели назад, я подчеркнул важность подотчётности, и его (украинского лидера. — Прим. Лайфа) начальник Генштаба тоже принимал участие в той встрече, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей "чувствительной" [военной] техники, которая развёртывается [на Украине]", — сказал он в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Глава Пентагона назвал подотчётность важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей "на земле", что осложняет контроль за передаваемым Киеву оружием. Собеседники заверили американскую сторону в том, что не упускают из внимания данный вопрос, отметил Остин.
Ранее Пентагон сообщил о начале поставок на Украину второй партии вертолётов Ми-17. Предположительно, речь идёт о машинах, которые Соединённые Штаты в своё время приобрели у России для афганских военных.
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