Пентагон указал Зеленскому на важность контроля за судьбой поставляемого Киеву оружия

Американский министр назвал подотчётность важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей "на земле" для отслеживания ситуации.

Должностные лица американской администрации обратили внимание президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на важность обеспечения контроля за судьбой передаваемых Киеву вооружений. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

"Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны [Украины Алексеем] Резниковым в Киеве примерно две недели назад, я подчеркнул важность подотчётности, и его (украинского лидера. — Прим. Лайфа) начальник Генштаба тоже принимал участие в той встрече, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей "чувствительной" [военной] техники, которая развёртывается [на Украине]", — сказал он в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Глава Пентагона назвал подотчётность важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей "на земле", что осложняет контроль за передаваемым Киеву оружием. Собеседники заверили американскую сторону в том, что не упускают из внимания данный вопрос, отметил Остин.