Путин поблагодарил 15-ю Александрийскую бригаду за образцовое выполнение воинского долга

Президент отметил, что звание гвардейцев эти бойцы носят не случайно, а в качестве признания их "особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества".

Президент России Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады за образцовое выполнение воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной в среду на сайте Кремля.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", — подчеркнул в своём послании президент.

Ранее этой бригаде было присвоено почётное наименование "гвардейская". По словам Путина, эта высокая честь была оказана её бойцам в качестве признания их "особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России".