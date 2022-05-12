"Колесница апокалипсиса" с накрытым флагом Украины гробом прокатилась по Москве
По словам водителя, он также хотел поговорить с американцами и объяснить, кем они являются на самом деле. Однако раздосадованно посетовал, что в этом ему помешала доблестная полиция.
В Москве заметили "Колесницу апокалипсиса" с гробом, накрытым украинским флагом. Видео © Telegram / SHOT
В Москве заметили разъезжающую по оживлённым дорогам и магистралям "Колесницу апокалипсиса", к которой был прицеплен настоящий гроб с флагами Украины и США. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Оказалось, что "всадника" зовут Валерий. Он рассказал, что хотел поговорить с сотрудниками Посольства США и объяснить американцам, кем они являются на самом деле, однако раздосадованно посетовал, что в этом помешали доблестные сотрудники полиции, даже не дав ему вытащить запрятанный рупор.
В Москве заметили "Колесницу апокалипсиса" с гробом, накрытым украинским флагом. Фото © Telegram / SHOT
"Они [американские власти] боятся с Россией вступать в открытый бой, в открытое противостояние, всё делают исподтишка. Находят коррупционеров, предателей, политических и иных проституток, платят им деньги, чтобы они предали свою Родину", — высказал своё мнение российский патриот.
Ранее в Москве прошёл первомайский всероссийский автопробег "Zа мир без нацизма!". После него участники акции из всех городов России возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе и посетили Центральный музей Великой Отечественной войны. Завершился пробег 9 Мая в Волгограде.
Telegram / SHOT