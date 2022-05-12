"Постоянно провоцируют": Депутат Свищев назвал угрозы "Ролан Гаррос" вариантом давления на российских теннисистов

С 16 мая по 5 июня Париж примет французский турнир Большого шлема нынешнего сезона.

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что требование организаторов "Ролан Гаррос" от российских теннисистов избежать политических высказываний является одним из вариантов давления. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

В нынешнем сезоне французский турнир Большого шлема пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня. Теннисистам из России и Белоруссии разрешили выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. При этом директор турнира Амели Моресмо пригрозила нашим спортсменам санкциями в случае заявлений в поддержку своего правительства.

"Конечно, указывать спортсменам на то, что они могут говорить, что не могут, — это неприкрытый вариант давления. Но, с другой стороны, я считаю, что организаторы предостерегают наших ребят, чтобы минимальными проблемами организаторы отскочили от возможных провокаций. Мы с вами прекрасно понимаем, что часть федераций, даже и Олимпийский комитет, и часть национальных федераций по видам спорта, постоянно провоцируют и наших спортсменов, и организаторов, чтобы сорвать участие наших атлетов в тех или иных соревнованиях", — сказал Свищев.

При этом он посоветовал организаторам "Ролан Гаррос" вообще не лезть в политику. Это помогло бы им более качественно провести соревнования и защитить всех теннисистов.