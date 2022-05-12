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Опубликовано 12 мая 2022, 21:52

Слуцкий: Решение об отзыве посла Литвы в РФ принято в истеричном и русофобском угаре

При этом он выразил уверенность, что ответ России, в свою очередь, будет адекватным и своевременным, как это и принято в дипломатической практике.

Глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что разрыв дипломатических отношений с Литвой пока не обсуждался, отметив, что при этом сильно пострадает межгосударственное сотрудничество.

"Отзыв посла — это серьёзное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. <...> Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", — сказал он.

При этом председатель Комитета ГД по международным делам выразил уверенность, что ответ России, в свою очередь, будет адекватным и своевременным, как это и принято в дипломатической практике.

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Как писал Лайф, Литва с 1 июня собирается официально отозвать посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Также с седьмого числа Вильнюс намерен ликвидировать Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Николь Вербер
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