Слуцкий: Решение об отзыве посла Литвы в РФ принято в истеричном и русофобском угаре
При этом он выразил уверенность, что ответ России, в свою очередь, будет адекватным и своевременным, как это и принято в дипломатической практике.
Глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что разрыв дипломатических отношений с Литвой пока не обсуждался, отметив, что при этом сильно пострадает межгосударственное сотрудничество.
"Отзыв посла — это серьёзное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. <...> Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", — сказал он.
При этом председатель Комитета ГД по международным делам выразил уверенность, что ответ России, в свою очередь, будет адекватным и своевременным, как это и принято в дипломатической практике.
Как писал Лайф, Литва с 1 июня собирается официально отозвать посла в России Эйтвидаса Баярунаса. Также с седьмого числа Вильнюс намерен ликвидировать Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
ТАСС / Новодережкин Антон