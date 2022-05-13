В "Спартаке" рассказали, кто может заменить Nike после разрыва контракта

Партнёрство американской компании с красно-белыми продолжалось с 2005 года.

Коммерческий директор московского "Спартака" Рустам Махмутов заявил, что новым производителем игровой формы клуба может стать компания из России, Китая и ряда европейских стран. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с американским экипировщиком Nike из-за введённых УЕФА санкций против российских клубов. Компания была партнёром красно-белых с 2005 года.

"Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнёров — Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами", — заявил Махмутов.