Суд продлил арест олимпийской чемпионки из США по делу о контрабанде наркотиков в России

Досмотр багажа, который спортсменка взяла в салон, выявил вейпы с жидкостью со специфическим запахом.

Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 18 июня арест двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, обвинённой в России в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Грайнер меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня", — заявили в суде.

В середине марта Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков в России. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.