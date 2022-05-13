Суд продлил арест олимпийской чемпионки из США по делу о контрабанде наркотиков в России
Досмотр багажа, который спортсменка взяла в салон, выявил вейпы с жидкостью со специфическим запахом.
Химкинский городской суд Подмосковья продлил до 18 июня арест двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, обвинённой в России в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Грайнер меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня", — заявили в суде.
В середине марта Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков в России. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом.
Getty Images / Stacy Revere