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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 18:27

Ливийский министр Аун заявил об отсутствии у страны избыточных объёмов газа и нефти для ЕС

Национальной нефтяной корпорации государства уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.

У Ливии нет избыточных объёмов энергоресурсов для поставок на европейский рынок для замены российского экспорта. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммед Аун.

"У Ливии нет избыточных объёмов, будь то газ или сырая нефть, для поставок на европейский рынок, чтобы компенсировать Европе российские нефть и газ", — приводит его слова информационный портал Akhbarlibya24.

Министр добавил, что Ливия "не в состоянии" нарастить поставки энергоресурсов в Европу, для осуществления этого, по словам Ауна, "необходимо увеличивать добычу", однако процессы развития "нуждаются в финансировании и квалифицированном, эффективном и прозрачном управлении". Национальной нефтяной корпорации страны уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.

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Лайф писал, что Госдеп ждёт от ЕС эмбарго на российскую нефть не позднее следующей недели. Там напомнили, что ряд европейских стран на 100% зависим от поставок из РФ, что обуславливает сложность принятия решения об отказе от импорта.

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Никита Осипов
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