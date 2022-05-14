Ливийский министр Аун заявил об отсутствии у страны избыточных объёмов газа и нефти для ЕС

Национальной нефтяной корпорации государства уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.

У Ливии нет избыточных объёмов энергоресурсов для поставок на европейский рынок для замены российского экспорта. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммед Аун.

"У Ливии нет избыточных объёмов, будь то газ или сырая нефть, для поставок на европейский рынок, чтобы компенсировать Европе российские нефть и газ", — приводит его слова информационный портал Akhbarlibya24.

Министр добавил, что Ливия "не в состоянии" нарастить поставки энергоресурсов в Европу, для осуществления этого, по словам Ауна, "необходимо увеличивать добычу", однако процессы развития "нуждаются в финансировании и квалифицированном, эффективном и прозрачном управлении". Национальной нефтяной корпорации страны уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.