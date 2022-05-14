Ливийский министр Аун заявил об отсутствии у страны избыточных объёмов газа и нефти для ЕС
Национальной нефтяной корпорации государства уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.
У Ливии нет избыточных объёмов энергоресурсов для поставок на европейский рынок для замены российского экспорта. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммед Аун.
"У Ливии нет избыточных объёмов, будь то газ или сырая нефть, для поставок на европейский рынок, чтобы компенсировать Европе российские нефть и газ", — приводит его слова информационный портал Akhbarlibya24.
Министр добавил, что Ливия "не в состоянии" нарастить поставки энергоресурсов в Европу, для осуществления этого, по словам Ауна, "необходимо увеличивать добычу", однако процессы развития "нуждаются в финансировании и квалифицированном, эффективном и прозрачном управлении". Национальной нефтяной корпорации страны уже направлены директивы сосредоточить усилия на разработке ранее не освоенных месторождений.
Лайф писал, что Госдеп ждёт от ЕС эмбарго на российскую нефть не позднее следующей недели. Там напомнили, что ряд европейских стран на 100% зависим от поставок из РФ, что обуславливает сложность принятия решения об отказе от импорта.
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