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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 13:12
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В США заявили, что помогут Швеции и Финляндии при нападении на них до вступления в НАТО

В Пентагоне отметили современные вооружённые силы этих стран. Там также подчеркнули, что вступление в альянс — это суверенное право государств, которое нельзя заблокировать.

США готовы оказать необходимую военную поддержку Швеции и Финляндии, если она понадобится этим странам до того момента, как они вступят в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кёрби в беседе с Би-би-си.

"Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США <...> [сможем] оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится", — сказал он.

При этом Кёрби подчеркнул, что в распоряжении Швеции и Финляндии имеются современные вооружённые силы, с которыми США комфортно сотрудничать. К тому же эти страны регулярно проводят совместные учения. Представитель Пентагона также добавил, что вступление в альянс — это суверенное право Швеции и Финляндии и никто не может заблокировать его. По его словам, заявления со стороны России по этому поводу "вызывают обеспокоенность".

"Мы должны будем серьёзно их изучить и воспринимать со всей серьёзностью, однако не России решать, становиться ли Финляндии и Швеции союзниками в НАТО. Это выбор народов Финляндии и Швеции", — подчеркнул Кёрби.

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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызывает вопросы об их безъядерном статусе. По словам дипломата, эти государства наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение подобного оружия, а теперь стремятся в Североатлантический альянс, объявивший себя ядерным.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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