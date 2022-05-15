В Италии призвали повременить с принятием Финляндии и Швеции в НАТО

Кроме того, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини категорично высказался насчёт отправки оружия Киеву. Политик убеждён, что это не поможет "достижению мира".

Лидер входящей в правящую коалицию итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что с принятием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует повременить. По его мнению, сейчас не самый подходящий момент для расширения НАТО.

"Не сейчас. Всё, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания", — сказал Сальвини в интервью газете il Fatto Quotidiano, комментируя возможное расширение альянса.

Кроме того, лидер "Лиги" категорично высказался насчёт отправки Италией оружия Киеву. Он убеждён, что это не поможет "достижению мира". Помимо того, Сальвини поддержал возможность оплаты российского газа в рублях со стороны итальянских нефтегазовых компаний.