В ДНР сообщили о втором погибшем после обстрела Донецка со стороны Украины

Сообщается также о повреждениях жилых домов. Кроме того, в результате атаки обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.

Второй человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими силовиками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила дополнительная информация о гибели ещё одного мирного жителя — мужчины 1963 года рождения", — сказано в телеграм-канале представительства.

Трагедия произошла на улице Пехотной. Сообщается также о повреждениях жилых домов на улице Родниковой. Кроме того, в результате обстрела обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.