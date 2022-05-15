В ДНР сообщили о втором погибшем после обстрела Донецка со стороны Украины
Сообщается также о повреждениях жилых домов. Кроме того, в результате атаки обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.
Второй человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими силовиками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о гибели ещё одного мирного жителя — мужчины 1963 года рождения", — сказано в телеграм-канале представительства.
Трагедия произошла на улице Пехотной. Сообщается также о повреждениях жилых домов на улице Родниковой. Кроме того, в результате обстрела обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.
Ранее о гибели мужчины на улице Вересаева сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Обстрел проводился артиллерией калибром 122 миллиметра с позиций ВСУ в Новомихайловке.
Кадр из видео телеграм-канала Народной милиции ДНР