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Опубликовано 15 мая 2022, 11:18

В ДНР сообщили о втором погибшем после обстрела Донецка со стороны Украины

Сообщается также о повреждениях жилых домов. Кроме того, в результате атаки обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.

Второй человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими силовиками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила дополнительная информация о гибели ещё одного мирного жителя — мужчины 1963 года рождения", — сказано в телеграм-канале представительства.

Трагедия произошла на улице Пехотной. Сообщается также о повреждениях жилых домов на улице Родниковой. Кроме того, в результате обстрела обесточены шесть трансформаторных подстанций, школа, детский сад и около 500 абонентов.

Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли детсад в Донецке
Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли детсад в Донецке

Ранее о гибели мужчины на улице Вересаева сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Обстрел проводился артиллерией калибром 122 миллиметра с позиций ВСУ в Новомихайловке.

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Кадр из видео телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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