Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле посёлка Середа

Глава Белгородской области также сообщил, что пообщался с супругой мужчины, получившего осколочное ранение, и постарался её успокоить.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мирного жителя, пострадавшего в результате обстрела посёлка Середа со стороны Украины. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить", — написал Гладков.

Губернатор добавил, что состояние мужчины оценивается как стабильное, все необходимые медицинские препараты для раненого есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы.