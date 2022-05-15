ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 11:16

Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле посёлка Середа

Глава Белгородской области также сообщил, что пообщался с супругой мужчины, получившего осколочное ранение, и постарался её успокоить.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мирного жителя, пострадавшего в результате обстрела посёлка Середа со стороны Украины. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить", — написал Гладков.

Губернатор добавил, что состояние мужчины оценивается как стабильное, все необходимые медицинские препараты для раненого есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы.

Бастрыкин поручил расследовать обстрел белгородского села Середа
Бастрыкин поручил расследовать обстрел белгородского села Середа

Напомним, что губернатор Гладков сообщил об обстреле белгородского посёлка Середа со стороны Украины. Один гражданин, проживающий в Шебекинском городском округе, получил осколочное ранение.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar