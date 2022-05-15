Народная милиция ЛНР: В случае подрыва завода "Заря" пострадало бы более 300 тысяч жителей
При этом в воздухе бы оказалось 40 тысяч тонн аммиака, азотной и серной кислот, бензола и других опасных веществ, хранящихся на территории химпредприятия, уточнили в ведомстве.
В случае реализации замысла отступающих украинских военных по подрыву завода "Заря" в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тысяч мирных жителей. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.
"В случае реализации преступного замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тысяч мирных граждан, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантировано уничтожение всех форм жизни", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что при уничтожении объекта промышленности в воздухе бы оказалось 40 тысяч тонн аммиака, азотной и серной кислот, бензола и других опасных веществ, хранящихся на территории химпредприятия.
Напомним, сегодня в ЛНР заявили, что украинские военные при отступлении заминировали завод "Заря" в Рубежном. Привести в действие взрывчатку планировали с помощью дистанционного управления. Сапёры смогли разминировать объект, теперь угрозы взрыва нет.
Скрин из видео © Telegram / Народная милиция ЛНР