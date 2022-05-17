ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 11:54
6589

Возвращение 80% уехавших после начала "Операции Z" россиян отследили по сим-картам

При этом, согласно данным операторов связи, значительную часть из них составляют специалисты из IT-сферы.

Около 80% россиян, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине, уже вернулись на родину. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на просветительском форуме "Новые горизонты".

"В конце прошлой недели получили анализ операторов связи, сколько сим-карт уехало с момента начала специальной военной операции и сколько из них вернулось. Цифры обнадёживающие. 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну", — сказал глава министерства.

Он добавил, что значительную часть вернувшихся на родину россиян составляют специалисты из IT-сферы.

Эксперт Глущенко рассказал о возвращении IT-специалистов в Россию из-за травли за рубежом
Эксперт Глущенко рассказал о возвращении IT-специалистов в Россию из-за травли за рубежом

Ранее Лайф сообщал, что, по данным Европейского агентства по охране внешних границ, более шести миллионов человек покинули Украину с начала "Операции Z". Из них более трёх миллионов граждан прибыли в Польшу и более миллиона — в Молдавию.

BannerImage

Pexels

Александр Юнашев
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar