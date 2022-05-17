Возвращение 80% уехавших после начала "Операции Z" россиян отследили по сим-картам

При этом, согласно данным операторов связи, значительную часть из них составляют специалисты из IT-сферы.

Около 80% россиян, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине, уже вернулись на родину. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на просветительском форуме "Новые горизонты".

"В конце прошлой недели получили анализ операторов связи, сколько сим-карт уехало с момента начала специальной военной операции и сколько из них вернулось. Цифры обнадёживающие. 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну", — сказал глава министерства.

Он добавил, что значительную часть вернувшихся на родину россиян составляют специалисты из IT-сферы.