"Вывозят всё ценное": Захарова обвинила Запад в стремлении разграбить Украину

Данные действия она сравнила с фашистским хищением почвы в годы Великой Отечественной войны. По её мнению, сейчас иностранные государства придерживаются более "изуверской логики".

Западные страны вывозят с территории Украины всё, что представляет хоть малейшую ценность, и Россия фиксирует многочисленные факты, подтверждающие данную информацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины всё, что может представлять хоть какую-то ценность", — сообщила Захарова и добавила, что западные государства уже месяц забирают продовольствие, в том числе зерно с Незалежной.

Данные действия она сравнила с фашистским хищением почвы в годы Великой Отечественной войны. По её мнению, сейчас иностранные государства придерживаются более "изуверской логики", а киевские власти даже не пытаются объяснить, чем будут кормить свой народ. Дипломат уверена, что проработка Западом планов по вывозу продовольствия и зерна с Украины якобы для снижения цен на мировых рынках является политикой разграбления этой страны и лишения её народа последнего.

"Может, пора опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего — вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов. У вас сейчас это вывозят", — обратилась Захарова к украинцам.