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Опубликовано 18 мая 2022, 13:54
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"Вывозят всё ценное": Захарова обвинила Запад в стремлении разграбить Украину

Данные действия она сравнила с фашистским хищением почвы в годы Великой Отечественной войны. По её мнению, сейчас иностранные государства придерживаются более "изуверской логики".

Западные страны вывозят с территории Украины всё, что представляет хоть малейшую ценность, и Россия фиксирует многочисленные факты, подтверждающие данную информацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины всё, что может представлять хоть какую-то ценность", — сообщила Захарова и добавила, что западные государства уже месяц забирают продовольствие, в том числе зерно с Незалежной.

Данные действия она сравнила с фашистским хищением почвы в годы Великой Отечественной войны. По её мнению, сейчас иностранные государства придерживаются более "изуверской логики", а киевские власти даже не пытаются объяснить, чем будут кормить свой народ. Дипломат уверена, что проработка Западом планов по вывозу продовольствия и зерна с Украины якобы для снижения цен на мировых рынках является политикой разграбления этой страны и лишения её народа последнего.

"Может, пора опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего — вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов. У вас сейчас это вывозят", — обратилась Захарова к украинцам.

РИА "Новости": Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск собственного дефицита
РИА "Новости": Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск собственного дефицита

А ранее стало известно, что Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск собственного дефицита. Как рассказал работник Одесского морского порта, в процессе изъятия грузов часть товаров была разворована.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова
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