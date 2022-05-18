Захарова: Российских военных нет в Херсоне

Она подчеркнула, что об этом украинская сторона знает и умышленно наносит удары по жилым кварталам города.

В Херсоне, который был обстрелян украинскими военными, нет подразделений ВС России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 мая украинские националисты из РСЗО "Смерч" нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чём украинской стороне хорошо известно, значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России", — уточнила она.