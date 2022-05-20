Житель Донецка вместе с сыном ежедневно развозят воду нуждающимся

Всего за день они доставляют 20–25 бочек как в обстреливаемые районы города, так и по адресам, где живут люди, которые не могут сами её добыть.

С раннего утра до позднего вечера житель Донецка Новруз Лумуев вместе с маленьким сыном каждый день развозят воду для нуждающихся. Об этом сообщает РИА ФАН.

Начал такую гуманитарную миссию Лумуев 2 апреля, в чём ему помог товарищ, у которого и берётся вода. Всего за день мужчина вместе с сыном развозят 20–25 бочек. В маршрут включены не только самые обстреливаемые районы Донецка, но и десяток адресов, где живут люди, которые не в состоянии самостоятельно сходить за водой. Лумуев рассказал, что бывают и такие случаи, когда приходится доставлять в одну точку восемь бочек, ведь людей очень много. Жители Донецка признательны мужчине за помощь.

"Два месяца он нас выручает. Вода чистая, хорошая. Я живу на седьмом этаже, и туда вода вообще не доходит", — пожаловалась местная жительница.

Житель Донецка Новруз Лумуев раздаёт воду нуждающимся в ДНР. Фото © РИА ФАН

"Он настоящий мужчина. Таскать вот такие бочки? А запчасти? И колёса отваливаются, нужно подваривать, заваривать. И он до полуночи это всё делает и целый день потом этим добрым делом занимается. <...> Он великую работу делает. Слава богу, что он есть", — сказал другой житель Донецка.

По его словам, в городе недавно вывели шланг из подвала, где получается брать воду по нечётным числам. Однако уже ходят слухи, что там запасов осталось лишь на 20 дней. В городе есть и те, кто передвигается на инвалидных колясках, в их числе Виктория и Андрей Кочуровских. Они обращаются за помощью к Лумуеву, поскольку их сын — военнослужащий. Узнала семья о таких развозах от подруги.

"Люди добрые, дай Бог им здоровья. Я в шоке, что есть такие люди. А то нам привозят мало. Вот даже вчера всего четыре ведра люди набрали — и [они] уехали", — поделилась Виктория.