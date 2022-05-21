Разместят ядерные бомбы: Эксперт Шурыгин объяснил опасения России из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москва разделяет этот вопрос на политическую и военную часть и стремится понять, насколько Хельсинки и Стокгольм будут готовы размещать у себя контингенты альянса, уточнил специалист.

Эксперт Шурыгин объяснил опасения России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Видео © LIFE

Опасения России в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО заключаются в возможности размещения на территории этих стран ядерного оружия, которое будет угрожать нашей стране. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Для нас, конечно, это не то что неприятный сюрприз. Это вообще не является сюрпризом, потому что ещё в советское время и Финляндия, и Швеция несколько раз заявляли, что в случае любого обострения они присоединятся к блоку НАТО", — сказал Шурыгин.

По его словам, логика Хельсинки в этом вопросе понятна: страна является членом Евросоюза и частью западного мира, политически, экономически и ментально "впаяна в Запад", поэтому ничего страшного в том, что на её территории разместятся натовцы, нет. Россия же разделяет это решение на политическую и военную части, ведь при таком развитии событий в Финляндии может начать появляться военная инфраструктура блока. А это и аэродромы, и порты, где можно разместить ядерное оружие, которое сейчас на европейском континенте находится только в Германии.

"Это пока единственное ядерное оружие, которое они перетащили [в Европу]. Они отрабатывают регулярно, несколько раз в год, полёты с этим оружием в разные точки НАТО. Соответственно, они там же обучают пилотов стран НАТО работе с этим же оружием. И, соответственно, мы отлично понимаем, что если появляется военная база НАТО на территории Финляндии, то там вполне могут появиться и F-16 с этими свободно падающими ядерными бомбами", — добавил Шурыгин.

Поэтому для Москвы важно, насколько Хельсинки и Стокгольм будут "залезать" в этот блок в техническом плане и будут ли они готовы размещать у себя контингенты альянса, уточнил эксперт.