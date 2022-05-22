The Hill: Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может привести к дестабилизации в Европе

По мнению политолога, сейчас альянсу стоит задуматься о создании новой архитектуры безопасности и экономических институтов, а не "перекраивать границы времён холодной войны".

Расширение Североатлантического альянса за счёт вступления в него Финляндии и Швеции может привести к дестабилизации в Европе. Об этом заявила руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум в беседе с газетой The Hill.

По её словам, данное решение является "недальновидным и опасным". К тому же в случае присоединения Швеции и Финляндии НАТО будет гораздо сложнее отказать Украине в аналогичной просьбе. Политолог считает, что включение этих двух государств в альянс никак не защитит Европу, а лишь дестабилизирует её.

"Что нужно Европе, так это не перекраивание границ времён холодной войны и усиление присутствия НАТО, а новая архитектура безопасности и экономические институты, к которым в конечном счёте смогут присоединиться все европейские страны, включая и Россию", — констатировала Олбаум.