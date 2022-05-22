The Hill: Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может привести к дестабилизации в Европе
По мнению политолога, сейчас альянсу стоит задуматься о создании новой архитектуры безопасности и экономических институтов, а не "перекраивать границы времён холодной войны".
Расширение Североатлантического альянса за счёт вступления в него Финляндии и Швеции может привести к дестабилизации в Европе. Об этом заявила руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум в беседе с газетой The Hill.
По её словам, данное решение является "недальновидным и опасным". К тому же в случае присоединения Швеции и Финляндии НАТО будет гораздо сложнее отказать Украине в аналогичной просьбе. Политолог считает, что включение этих двух государств в альянс никак не защитит Европу, а лишь дестабилизирует её.
"Что нужно Европе, так это не перекраивание границ времён холодной войны и усиление присутствия НАТО, а новая архитектура безопасности и экономические институты, к которым в конечном счёте смогут присоединиться все европейские страны, включая и Россию", — констатировала Олбаум.
Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, НАТО адаптирует свою систему безопасности на Балтике. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Западу "сюрприз", заверив, что этот шаг не останется без ответа.
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