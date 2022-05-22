Политолог Август объяснила краткий "привет" Байдена Ким Чен Ыну отсутствием инструкции

Собеседница Лайфа также обратила внимание: глава Америки мало того что не готов выступать, так ещё и путает названия. Возраст имеет свои издержки, отметила она.

Политолог Алёна Август в беседе с Лайфом объяснила обращение президента США Джо Байдена к своему коллеге из Северной Кореи. По её словам, американский лидер был весьма немногословен и передал Ким Чен Ыну лишь привет из-за отсутствия инструкций.

"Мне кажется, с Байденом всё понятно. Не подготовившись к вопросам, он практически не способен ответить, то есть не было инструкции, как отвечать. Мы же видим, что человек, мало того что не готов [отвечать], путает и названия Штатов, и названия компаний. Возраст имеет свои издержки", — сказала она.

По оценке эксперта, в ситуации, когда стремительно меняется мир, взаимоотношения между странами, геополитическая расстановка, американский лидер просто не готов что-то самостоятельно говорить и предпринимать. У нас сейчас одной из крупнейших стран мира руководит человек, который действовать может только по инструкции, констатирует собеседница Лайфа. При этом ещё нужно, чтобы американский лидер запомнил, что ему на этой бумажке написали, считает Август.

Она также обратила внимание на то, что положение дел в мире сейчас изменилось. У Китая позиция более выгодная, чем это было ранее, а США вряд ли играют настолько важную роль, как они рассчитывали.