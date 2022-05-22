Построенный заводом Ильича спорткомплекс в Мариуполе принял первый матч

В будущем центру предстоят восстановительные работы: он, как и многие другие объекты, пострадал от ударов в ходе боевых действий.

Освобождённый российскими военными Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. В городе налаживается транспортное сообщение, открываются больницы, начинают работать местные рынки и ярмарки. Местные жители наконец возобновили свои привычные увлечения, а уцелевший спортивный комплекс уже принял первый матч.

Спортивный комплекс был построен при содействии завода Ильича в Мариуполе. В нём есть всё самое необходимое для времяпровождения: крытый футбольный манеж, залы для бокса и многое другое. Накануне после долгого перерыва там состоялся первый товарищеский матч. На поле вышли команда администрации города и местная молодёжь, в игре победили местные чиновники со счётом 4:3.







В будущем комплексу предстоят восстановительные работы: он, как и многие другие объекты, пострадал от ударов в ходе боевых действий.