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Опубликовано 22 мая 2022, 14:09

Построенный заводом Ильича спорткомплекс в Мариуполе принял первый матч

Участники команд товарищеского матча. Фото © Предоставлено Лайфу

Участники команд товарищеского матча. Фото © Предоставлено Лайфу

В будущем центру предстоят восстановительные работы: он, как и многие другие объекты, пострадал от ударов в ходе боевых действий.

Освобождённый российскими военными Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. В городе налаживается транспортное сообщение, открываются больницы, начинают работать местные рынки и ярмарки. Местные жители наконец возобновили свои привычные увлечения, а уцелевший спортивный комплекс уже принял первый матч.

Спортивный комплекс был построен при содействии завода Ильича в Мариуполе. В нём есть всё самое необходимое для времяпровождения: крытый футбольный манеж, залы для бокса и многое другое. Накануне после долгого перерыва там состоялся первый товарищеский матч. На поле вышли команда администрации города и местная молодёжь, в игре победили местные чиновники со счётом 4:3.

  • Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу

Спортивный комплекс в Мариуполе. Фото © Предоставлено Лайфу

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В будущем комплексу предстоят восстановительные работы: он, как и многие другие объекты, пострадал от ударов в ходе боевых действий.

В Мариуполе заработали четыре больницы
В Мариуполе заработали четыре больницы

Ранее в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" в Мариуполе от украинских боевиков. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались в плен 2439 бойцов Незалежной. 20 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.

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Оксана Попова
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