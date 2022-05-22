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Опубликовано 22 мая 2022, 11:13

В Мариуполе заработали четыре больницы

При этом мэр Иващенко сообщил, что в медучреждениях сильно не хватает персонала.

В Мариуполе (ДНР) была налажена работа четырёх больниц, рассказал на пресс-конференции мэр города Константин Иващенко.

"На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени", пояснил Иващенко, подчеркнув, что на местах остро не хватает сотрудников.

Мэр Мариуполя Иващенко выразил надежду на скорое наступление мирной жизни в городе
Мэр Мариуполя Иващенко выразил надежду на скорое наступление мирной жизни в городе

Ранее в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" в Мариуполе от украинских боевиков. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались в плен 2439 бойцов Незалежной. 20 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.

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Pixabay

Анатолий Симоненко
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