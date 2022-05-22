В Мариуполе заработали четыре больницы
При этом мэр Иващенко сообщил, что в медучреждениях сильно не хватает персонала.
В Мариуполе (ДНР) была налажена работа четырёх больниц, рассказал на пресс-конференции мэр города Константин Иващенко.
"На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени", — пояснил Иващенко, подчеркнув, что на местах остро не хватает сотрудников.
Ранее в Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" в Мариуполе от украинских боевиков. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались в плен 2439 бойцов Незалежной. 20 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.
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