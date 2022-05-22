В Мариуполе заработали четыре больницы

При этом мэр Иващенко сообщил, что в медучреждениях сильно не хватает персонала.

В Мариуполе (ДНР) была налажена работа четырёх больниц, рассказал на пресс-конференции мэр города Константин Иващенко.

"На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени", — пояснил Иващенко, подчеркнув, что на местах остро не хватает сотрудников.