Эта виктория позволила ему обойти пилота "Феррари" Шарля Леклера в общем зачёте.

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1", которое прошло на трассе "Барселона-Каталунья".

Следом за представителем Нидерландов финишировали Серхио Перес из "Ред Булла" и Джордж Расселл, выступающий за команду "Мерседес". Отметим, что до финиша не смог добраться пилот "Феррари" Шарль Леклер.