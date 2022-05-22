Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 18:03

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"

Эта виктория позволила ему обойти пилота "Феррари" Шарля Леклера в общем зачёте.

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1", которое прошло на трассе "Барселона-Каталунья".

Следом за представителем Нидерландов финишировали Серхио Перес из "Ред Булла" и Джордж Расселл, выступающий за команду "Мерседес". Отметим, что до финиша не смог добраться пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" Леклер выиграл четвёртую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Благодаря победе и с учётом схода Леклера Ферстаппен вышел на первое место в общем зачёте "королевских гонок".

BannerImage

ТАСС / AP Photo / Luca Bruno

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Формула-1
  • Макс Ферстаппен
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar