Депутат Госдумы Тумусов не увидел необходимости в возобновлении вакцинации от оспы

Он отметил, что эксперты в данном вопросе ещё не пришли к единому мнению. Многие из них настаивают на проведении дополнительных исследований.

Необходимости в срочной принудительной вакцинации от оспы нет, однако готовность к введению таких мер должна быть. Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя идею депутата Ивана Сухарева о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы.

"Беспокойство коллеги относительно здоровья россиян, конечно, может вызывать только уважение. Насколько я знаю, обезьянья оспа немного отличается от натуральной оспы. Некоторые эксперты считают, что вакцина от оспы может защитить", — сказал Тумусов в беседе с RT.

Однако другие учёные утверждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли существующая вакцина дать иммунитет против оспы обезьян, добавил депутат. При этом Тумусов подчеркнул, что в любом случае решение о том, делать прививку или нет, россияне должны принимать добровольно.