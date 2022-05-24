Депутат Госдумы Тумусов не увидел необходимости в возобновлении вакцинации от оспы
Он отметил, что эксперты в данном вопросе ещё не пришли к единому мнению. Многие из них настаивают на проведении дополнительных исследований.
Необходимости в срочной принудительной вакцинации от оспы нет, однако готовность к введению таких мер должна быть. Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя идею депутата Ивана Сухарева о возобновлении в России вакцинации от натуральной оспы.
"Беспокойство коллеги относительно здоровья россиян, конечно, может вызывать только уважение. Насколько я знаю, обезьянья оспа немного отличается от натуральной оспы. Некоторые эксперты считают, что вакцина от оспы может защитить", — сказал Тумусов в беседе с RT.
Однако другие учёные утверждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли существующая вакцина дать иммунитет против оспы обезьян, добавил депутат. При этом Тумусов подчеркнул, что в любом случае решение о том, делать прививку или нет, россияне должны принимать добровольно.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ не увидела оснований для срочной массовой вакцинации от оспы обезьян. Представитель организации отметил, что зачастую достаточно просто чаще мыть руки и демонстрировать "безопасное сексуальное поведение".
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