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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 17:06

Бывшего главу "Формулы-1" арестовали в Бразилии за незаконное ношение оружия

Он возглавлял "королевские гонки" в течение нескольких десятилетий, покинув руководящий пост в 2017 году.

Бывшего главу "Формулы-1" Берни Экклстоуна арестовали в Бразилии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию города Кампинаса.

Во время досмотра багажа в аэропорту Виракопус правоохранительные органы обнаружили у 91-летнего британца незарегистрированный пистолет и арестовали его. Во время допроса Экклстоун заявил, что не планировал класть оружие в свой багаж.

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Бывшему главе "королевских гонок" пришлось оплатить стоимость залога. После этого ему разрешили воспользоваться частным рейсом и отправиться в Швейцарию.

Британец возглавлял "Формулу-1" в течение нескольких десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.

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Роман Фейгин
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