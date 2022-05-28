Яровая рассказала, что финалистов проекта "Лидеры России" объединяют нравственные идеалы

Конкурс завершится 29 мая, среди 300 участников будут выбраны победители, которые получат шанс поработать с ведущими управленцами России.

Наставник проекта "Лидеры России" вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая. Видео © LIFE

Наставники конкурса "Лидеры России", который проходит в Москве с 26 по 29 мая, встретились и побеседовали с участниками. Уже завтра будут объявлены победители проекта. Они смогут поработать с ведущими управленцами страны, а все участники получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Сегодня почти половина выпускников вузов не работают по специальности, а дефицит квалифицированных кадров в стране составляет 37%, отметила наставник конкурса вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая. Она рассказала, что финалисты на встрече много рассуждали на тему, как соединить свои лидерские устремления с получением качественного образования и возможностью устроиться по специальности. Политик подчеркнула, что, несмотря на дискуссии, у всех участников есть общая черта — нравственные ценности, необходимые для управленца в России.

"Что всех сейчас объединяет — это фундаментальные общие ценности. Это общий нравственный идеал, потому что, когда мы говорим о лидерстве и успехе России, мы понимаем, что это всегда огромная ответственность за сохранение лучшего, что было создано многими поколениями", — пояснила она.

В мероприятии участвуют 300 человек, которые ранее выиграли в конкурсах "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Информационные технологии", "Здравоохранение", "Культура" и "Международный".