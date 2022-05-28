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Опубликовано 28 мая 2022, 13:40

Jacobin: Оружейники в США заработают 17 миллиардов долларов на "помощи" Украине

Америка планирует и дальше наращивать военное участие в конфликте на территории Незалежной, в то время как дипломатические методы урегулирования кризиса не рассматриваются вовсе, отмечает издание.

Крупнейшие в США компании по производству и экспорту оружия получат наибольшую выгоду от недавно подписанного американским президентом Байденом законопроекта о помощи Украине. Об этом пишет журнал Jacobin.

По данным издания, главными бенефициарами сорокамиллиардного проекта о помощи Киеву станут американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов дополнительного дохода. К такому заключению издание пришло, полагаясь на содержание подписанного закона, сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, а также актуальных трендов в сфере заключения оружейных контрактов. Как считает автор материала, данным способом США планируют наращивать военное участие в конфликте на Украине, в то время как дипломатические методы урегулирования кризиса не рассматриваются вовсе.

"Пока прогрессивное крыло Конгресса США не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — отмечается в статье.

Ленд-лиз для Украины: В чём интерес США
Ленд-лиз для Украины: В чём интерес США

Как уже сообщал Лайф, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 40 миллиардов долларов. Ранее инициатива нашла поддержу в Сенате и Конгрессе, однако не все парламентарии согласились с тем, что Вашингтону необходимо тратить такую большую сумму.

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Getty Images / Samuel Corum

Николь Вербер
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