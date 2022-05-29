Учителям в Запорожье угрожают пожизненным сроком за сотрудничество с Россией

По словам представителя местной администрации, террору сейчас подвергаются все, кто пытается восстановить мирную жизнь в регионе.

Педагоги, уборщики, директора предприятий и другие люди, выполняющие мирную работу и налаживающие жизнь в Запорожской области, постоянно получают угрозы. Неизвестные обещают приговорить их к пожизненному лишению свободы, а порой и вовсе грозятся убить. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Помимо военного человека есть другие, которые совершают подвиги, являются простыми людьми, налаживающими мирную жизнь. Мэры городов, директора предприятий, ректоры вузов, заведующие садиками, даже воспитательницы, нянечки, уборщики и дворники. Им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стёкла, угрожают смертью", — рассказал Рогов в интервью ТАСС.

По его словам, сегодняшний террор в отношении мирных жителей похож на то, что было после Великой Отечественной войны. Тогда, напомнил Рогов, бандеровцы всячески пытались помешать налаживанию мирной жизни на Украине, нападая на медицинских работников и сотрудников школ.