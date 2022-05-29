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Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 19:33

Пилот "Ред Булла" Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако "Формулы-1"

Гонка была приостановлена из-за аварии с гонщиком "Хаас" Миком Шумахером, машина которого развалилась на две части.

Мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако в рамках чемпионата "Формулы-1".

Вторым к финишу приехал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, замкнул тройку лидеров действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Болид бывшего напарника Мазепина развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1"
Болид бывшего напарника Мазепина развалился во время Гран-при Монако "Формулы-1"

Добавим, что именно Ферстаппен остаётся лидером сезона после семи этапов. Следующая гонка — Гран-при Азербайджана — пройдёт 12 июня.

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Mark Thompson / Getty Images

Шамиль Гаджиев
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