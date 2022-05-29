Пилот "Ред Булла" Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако "Формулы-1"
Гонка была приостановлена из-за аварии с гонщиком "Хаас" Миком Шумахером, машина которого развалилась на две части.
Мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако в рамках чемпионата "Формулы-1".
Вторым к финишу приехал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс, замкнул тройку лидеров действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Добавим, что именно Ферстаппен остаётся лидером сезона после семи этапов. Следующая гонка — Гран-при Азербайджана — пройдёт 12 июня.
Mark Thompson / Getty Images