Журналист Джума обвинил отечественных звёзд в попытках заработать на русофобии

По его мнению, многих уехавших из страны знаменитостей никто не знает на Западе, поэтому они бросаются в политику, чтобы заработать и сохранить прежний образ жизни.

Журналист Аббас Джума прокомментировал возвращение отечественных звёзд в Россию. Видео © LIFE

Единственный актив отечественных звёзд, которые уехали из страны после начала спецоперации, — это русофобия. Они пытаются заработать на этой политике, чтобы не потерять тот образ жизни, который у них был, считает журналист-международник Аббас Джума.

"Их единственный актив — это русофобия. Они там митингуют, что-то заявляют, занимаются политикой. Это люди, которые очень ценят тот образ жизни и очень боятся его потерять. Это та слабость, на которую напирает [шахматист Гарри] Каспаров*, говоря о хороших и плохих русских. Он использует как аргумент западный образ жизни: "Мы вас приютим, вам не придётся отказываться от хрустящих булок, Макдоналдса, IKEA". Это смешно вроде, а для многих это реально всё", — сказал журналист в эфире шоу "Дайте сказать!".

Он отметил, что Макдоналдс — это своего рода символ. И демонтаж его вывесок, который сейчас происходит в Московской области, в каком-то смысле олицетворяет "демонтаж старого миропорядка".

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" журналист Аббас Джума оценил ход спецоперации России на Украине, рассказал о том, как происходило освобождение Мариуполя и как относятся к спецоперации обычные жители этого города. Полный выпуск смотрите по ссылке.

А ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов вспомнил Притчу о блудном сыне, говоря о возвращении уехавших из страны звёзд. Также в беседе с Лайфом он прокомментировал тему возобновления работы театров в Донбассе и сообщил, когда они смогут вернуться к работе.