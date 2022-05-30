В ДНР сообщили о продвижении войск республики в сторону Славянска
В штабе теробороны уточнили, что силы уже взяли под контроль Диброву и Старый Караван.
Войска ДНР "с боями продвигаются в сторону Славянска", уже освобождены населённые пункты Диброва и Старый Караван. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населёнными пунктами, включая Диброву и Старый Караван", — говорится в телеграм-канале штаба.
А ранее стало известно, что отряды российских сапёров обнаружили и обезвредили на территории ДНР и ЛНР более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Всего специалисты проверили свыше двух тысяч гектаров территории республик.
ТАСС / Станислав Красильников