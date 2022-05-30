В ДНР сообщили о продвижении войск республики в сторону Славянска

В штабе теробороны уточнили, что силы уже взяли под контроль Диброву и Старый Караван.

Войска ДНР "с боями продвигаются в сторону Славянска", уже освобождены населённые пункты Диброва и Старый Караван. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.