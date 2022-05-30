Норвежский политолог: Осло поставляет оружие Киеву не по доброй воле
Прежде Норвегия ограничивалась поставками Украине противотанковых ракет, зенитных орудий и боеприпасов, но сейчас налицо эскалация оружейной поддержки, спровоцированная властями США.
Решение Норвегии поставить Украине тяжёлые артиллерийские системы обусловлено отнюдь не волей властей страны, а нажимом американского руководства. Об этом заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен в интервью изданию Klassenkampen.
"Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США", — приводят её слова "ИноСМИ".
По словам аналитика, прежде Норвегия ограничивалась поставками противотанковых ракет, зенитных орудий и боеприпасов, чтобы выразить свою солидарность официальному Киеву, но сейчас налицо эскалация оружейной поддержки, и речь идёт "уже не о самозащите, а о чём-то большем". Вильхельмсен напомнила, что власти США не раз заявляли о своей цели ослабить Россию. Именно на это могут быть направлены сейчас американские шаги на Украине, что, по мнению политолога, крайне опасно.
"Боевые действия могут вылиться в новое измерение. И из сугубо оборонительного конфликт может перерасти в противостояние сверхдержав", — говорит Вильхельмсен, поставив под сомнение утверждение, что у Осло якобы "нет другого выбора", кроме как наращивать военную помощь Киеву.
Суверенные государства, такие как Норвегия, вполне вольны "поступать так, как считают нужным", резюмировала она.
Ранее стало известно, что Украина получила грант от Австрии, Норвегии и США в размере 495 миллионов долларов. Вместе с тем хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения.
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