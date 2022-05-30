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Опубликовано 30 мая 2022, 13:42

Норвежский политолог: Осло поставляет оружие Киеву не по доброй воле

Прежде Норвегия ограничивалась поставками Украине противотанковых ракет, зенитных орудий и боеприпасов, но сейчас налицо эскалация оружейной поддержки, спровоцированная властями США.

Решение Норвегии поставить Украине тяжёлые артиллерийские системы обусловлено отнюдь не волей властей страны, а нажимом американского руководства. Об этом заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен в интервью изданию Klassenkampen.

"Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США", приводят её слова "ИноСМИ".

По словам аналитика, прежде Норвегия ограничивалась поставками противотанковых ракет, зенитных орудий и боеприпасов, чтобы выразить свою солидарность официальному Киеву, но сейчас налицо эскалация оружейной поддержки, и речь идёт "уже не о самозащите, а о чём-то большем". Вильхельмсен напомнила, что власти США не раз заявляли о своей цели ослабить Россию. Именно на это могут быть направлены сейчас американские шаги на Украине, что, по мнению политолога, крайне опасно.

"Боевые действия могут вылиться в новое измерение. И из сугубо оборонительного конфликт может перерасти в противостояние сверхдержав", — говорит Вильхельмсен, поставив под сомнение утверждение, что у Осло якобы "нет другого выбора", кроме как наращивать военную помощь Киеву.

Суверенные государства, такие как Норвегия, вполне вольны "поступать так, как считают нужным", резюмировала она.

Норвегия направила около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" на Украину
Норвегия направила около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" на Украину

Ранее стало известно, что Украина получила грант от Австрии, Норвегии и США в размере 495 миллионов долларов. Вместе с тем хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения.

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flickr.com / screenpunk

Алексей Берковиц
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