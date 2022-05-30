Уголовники "Кракена" начали по ночам врываться к украинцам и похищать

Боевики нацбатальона "Кракен", набранного из украинских уголовников, проводят в Харьковской области карательные рейды в отношении местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды", — сказал он в ходе брифинга.

"Эскадроны смерти" врываются по ночам в дома местных жителей, которых СБУ подозревает в пророссийских настроениях, подвергают людей физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. На данный момент домой не вернулись десятки задержанных, об их судьбе ничего не известно, говорит Мизинцев.